Мигранты увеличили переводы из Германии почти до 18 миллиардов евро

Общая сумма денежных переводов из Германии за 10 лет выросла на 6,5 млрд евро. Германия входит в число стран с самым большим количеством переводов.

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году.

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Как сообщила газета Die Welt, Германия вошла в число стран, откуда осуществляется больше всего переводов. Выше Германии в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария, сообщает «Немецкая волна».

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер высказал подозрение, что получатели социальных пособий в Германии часть своих денег также отправляют родственникам в страны происхождения. Фронмайер подчеркнул, что развитие в других странах не может проводиться за счет немецкой социальной системы. АдГ потребовала запретить мигрантам переводить в другие страны деньги из своих пособий. В партии "Союз-90"/ "зеленые" считают при этом, что денежные переводы вносят свой вклад и в борьбу с причинами массовой миграции. "Беженцы дают жизненные перспективы людям в своих странах, тем самым удерживая их от опасного мигрантского пути в Европу", - заявил представитель "зеленых" Уве Кекериц.