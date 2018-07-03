Российский олигарх продал самолет из-за санкций США за аннексию Крыма - СМИ

В 2014 году, правительство США в ответ на аннексию Россией Крыма внесло олигарха в свой санкционный список, назвав его членом ближайшего окружения Путина.

Российский миллиардер Геннадий Тимченко, которого относят к ближайшему окружению Владимира Путина, был вынужден продать свой самолет Gulfstream G650 из-за санкций США, введенных против российских олигархов за аннексию Крыма.

Как сообщил Reuters представитель олигарха, бизнесмен и его компании "уже несколько лет не имеют никакого отношения к этому самолету".

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Тимченко, который разбогател на торговле нефтью и был описан Путиным как один из его ближайших соратников, купил самолет Gulfstream G650 в 2013 году, сообщает издание. Новый такой самолет стоит около 60 миллионов долларов.

Через год, в 2014 году, правительство США в ответ на аннексию Россией Крыма внесло Тимченко в свой санкционный список, назвав его членом ближайшего окружения Путина. В том же году компания Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание частного самолета бизнесмена.

По данным издания, с 2014 владелец самолета менялся несколько раз. С июня 2018 года владельцем самолета является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в конце января Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад". В нем перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. В список вошли 210 имен: 96 российских бизнесменов и 114 политиков и руководителей госкомпаний.

Отмечалось, что список не является санкционным, однако совокупное состояние российских миллиардеров, которые попали в него, за сутки после обнародования отчета сократилось на 1,1 миллиарда долларов.