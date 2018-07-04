Генпредставительство Mercedes-Benz в Украине подтверждает правомерность разрыва контракта с бывшим дилером в Запорожье

Новый дилер в Запорожье будет определен в ближайшее время. До тех пор клиенты могут временно обслуживаться в одном из трех салонов дилерской сети Mercedes-Benz в Днепре.

В последнее время в СМИ и социальных медиа распространяется негативная информация, касающаяся якобы неправомерного разрыва контракта между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине ЧАО «АвтоКапитал» с бывшим дилером Mercedes-Benz компанией «АвтоДом Запорожье». В компании заявляют, что все обвинения являются безосновательными, а соответствующие иски о защите чести и достоинства уже переданы на рассмотрение в судебные органы Украины.

В «АвтоКапитале» говорят, что имеют все основания считать, что ложную информацию распространяет бывший дилер в Запорожье, который был лишен права продавать автомобили Mercedes-Benz за допущенные им грубые нарушения условий контракта.

В частности, экс-дилер сменил состав учредителей 6 раз в течение полутора лет, зарегистрировал компанию на офшорные фирмы и категорически отказался раскрыть имена истинных владельцев – физических лиц, что входит в прямое противоречие с требованием дилерского контракта об обязательном раскрытии конечных бенефициариев, – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте «АвтоКапитала».

«Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине и его клиенты должны знать, с кем имеют дело, – отметил Ярослав Пригара, генеральный директор ЧАО «АвтоКапитал». – Работать с «анонимами» для нас совершенно не приемлемо. Со всей ответственностью заявляю, что информация о «рейдерском захвате» запорожского автосалона – откровенная ложь. В составе учредителей «АвтоДом Запорожье» не было и нет ни компаний «АвтоКапитал» и УкрАВТО, ни связанных с ними физических лиц. В этом можно убедиться, посмотрев копии уставных документов. Все обвинения в рейдерстве – клевета. Мы подали иски в суд, чтобы призвать бывшего дилера к ответственности».

Новый дилер в Запорожье будет определен в ближайшее время. До тех пор клиенты могут временно обслуживаться в одном из трех салонов дилерской сети Mercedes-Benz в Днепре.

Напомним, ранее сообщалось, что "Компания "АвтоКапитал" (структурное подразделение "УкрАВТО") расторгла дилерский договор з экс-дилером ООО "Автодом Запорожье". Отмечалось, что сотрудничество прекращено по инициативе генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. Среди причин в "УкрАВТО" называют грубое нарушение запорожским экс-дилером условий договора и стандартов корпоративной этики.