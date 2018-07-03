Власти оккупированного Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей украинские санатории

Продажа ялтинских санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» была согласована оккупационными властями осенью 2017 года.

Российские власти оккупированного Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», которые находились в государственной собственности.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Такое решение, как указывают фактические власти полуострова, принято потому, что «высокий уровень изношенности указанных здравниц требует значительных инвестиций».

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Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» осенью 2017 года. До так называемой «национализации» у этих санаториев были украинские владельцы - Верховная Рада Украины и предприятия украинских профсоюзов «Укрпрофздравница».

Ранее УНИАН сообщал, что подконтрольный российским оккупантам «парламент» Крыма согласовал продажу ряда объектов в Феодосии, Ялте и Симферополе на 113 млн рублей (около 50 млн грн).

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму «национализировали» около 480 предприятий и организаций. Украина в международных судах требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.