Бывший богатейший человек Бразилии получил 30 лет тюрьмы за коррупцию

Согласно версии обвинения, Батиста заплатил в качестве взятки $16,5 млн губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

В Бразилии предприниматель Эйке Батиста приговорен к 30 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globo.

Адвокат предпринимателя рассказал, что намерен обжаловать решение суда.

Согласно версии обвинения, Батиста заплатил в качестве взятки $16,5 млн губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

Как отмечает телеканал, по факту этой взятки Кабрал был приговорен к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года он также был приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере $813 тыс.

Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его заключили под домашний арест.

Раньше Батиста был богатейшим человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, к 2012 году его состояние составляло $30 млрд. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 млрд, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.