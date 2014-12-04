«Воля-кабель» прекращает работу в Донецке

Такое решение принято в связи с отсутствием возможности проводить ремонтные работы сети из-за боевых действий, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

«ООО «Воля-кабель» уведомляет о временном прекращении предоставления телекоммуникационных услуг в городе Донецк в зоне осуществления антитеррористической операции с 7 декабря 2014 года в связи с отсутствием технической возможности восстановления работоспособности телекоммуникационной сети в полном объеме», - сказано в сообщении.

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При этом в компании не уточняют возможную дату возобновления работы сети провайдера в Донецке.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские мобильные операторы и провайдеры телекоммуникационных услуг неоднократно сообщали о проблемах с сетями на востоке страны из-за повреждения оборудования и проведения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Также сообщалось, что крупнейшие украинские банки прекращают работу в зоне АТО.

Справка УНИАН. «Воля» - общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, который предоставляет телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение «ВОЛЯ SmartHD», скоростной доступ в интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центра. Количество персонала компании около 2 тыс. человек.