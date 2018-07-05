Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и повышении пенсий ликвидаторам аварии

13:32, 05 июля 2018
Разное
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Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны / фото УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал указ №196/2018 «О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами».

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Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, указ подготовлен по результатам совещания, состоявшегося 26 апреля в ходе рабочей поездки Порошенко на Чернобыльской АЭС.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях, а также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника через определение особенностей его управления и функционирования.

Также в указе уделено внимание мерам по социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос относительно повышения размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, отметили в пресс-службе.

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Теги: #пенсии#ЧАЭС#чернобыльцы