Скрымздили: владелец известного львовского бренда обвинил россиян в краже логотипа

"Стоит судиться там, где действует международное право и решения можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - заявил бизнесмен.

Владелец "Львовской мастерской шоколада" Андрей Худо заявляет, "Московская столики мануфактура" украла его логотип. Об этом он сообщил в Facebook.

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Худо спрашивает читателей соцсети из российской столицы, действительно в Москве есть фабрика с таким логотипом. "Ключевой вопрос - реально ли у нас сКРЫМздили логотип Львовской мастерской шоколада?" – пишет он.

По информации Liga.net, бизнесмен собирается судиться с москвичами. Подавать в суд на конкурентов он намерен не в России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Там точно нет. Стоит судиться там, где действует международное право и решения можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за скандала с рекламой ЧМ в России «АВК» пришлось приостановить поставки продукции в Германию.

Напомним также, ранее немецкий перевозчик замороженных продуктов победил в суде шведских неонацистов, которых обязали придумать себе новое название.