Кабинет министров Украины своим решением упразднил общественные советы, созданные при министерствах и ведомствах до 22 февраля текущего года, и одновременно создал Совет при бизнес-омбудсмене, задачей которого станет защита интересов украинского бизнеса и иностранного бизнеса, работающего в Украине. Соответствующие распоряжения опубликованы на веб-портале правительства.

«Прекратить полномочия общественных советов при министерствах, других центральных органах исполнительной власти Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских, районных в городах Киеве и Севастополе администрациях, созданных до 22 февраля 2014 года», - говорится в постановлении №688.

В то же время, решением правительства местные администрации и центральные органы власти имеют право сформировать новые составы общественных советов в соответствии с ранее утвержденным типовым положением об общественных советах.

Другим постановлением, №691, Кабмин создал Совет бизнес-омбудсмена, поручил согласовать положение о совете и обязал Министерство экономического развития и торговли Украины до 20 марта 2015 года подать на рассмотрение Кабмина законопроект о создании учреждения бизнес-омбудсмена.

Выполнение поручения, как отмечается, продиктовано необходимостью снижения уровня коррупции, борьбой с нечестной конкуренцией, а также в связи с реализацией украинской антикоррупционной стратегии, подписанной между Кабинетом министров, ЕБРР и ведущими бизнес-объединениями.

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Справка УНИАН. Вопрос преодоления коррупции в Украине стал активно обсуждаться специалистами ЕБРР в апреле 2013 года, когда в Украину прибыла миссия банка с целью проведения ряда встреч с представителями власти и поиска наиболее эффективных мер по борьбе со взяточничеством. Президент ЕБРР Сума Чакрабарти тогда отмечал, что публичность в сфере антикоррупционных мер не является для банка привычным явлением, однако ситуация с коррупцией в Украине достигла такого уровня, что Совет директоров ЕБРР уполномочил руководство банка донести необходимые решения до руководства Украины.

Миссия ЕБРР в ходе своей работы в Украине провела ряд встреч с представителями власти, однако, несмотря на заявленную важность работы, существенных и эффективных договоренностей по преодолению коррупции в Украине по итогам 2013 года стороны так и не достигли.

В феврале 2014 года Федерация работодателей Украины отмечала, что объем взяток, которые бизнес был вынужден платить украинским чиновникам, достиг показателя в 160 млрд грн в год.