IKEA начала набирать штат для своего первого магазина в Украине

Среди основных требований – знание английского языка на продвинутом уровне.

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA - начала набор сотрудников для своего первого магазина в Украине, как следует из объявления компании на сайте по поиску работы rabota.ua.

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В частности, компания ищет IT-специалистов, дизайнеров, специалистов по продажам, закупкам, логистике, административный персонал, а также предлагает подработку для студентов.

Среди основных требований – знание английского языка на продвинутом уровне, для студентов без опыта работы - среднем уровне.

Как отмечается в объявлении о вакансиях, персонал набирается для работы в IKEA City Shop в Киеве (формат небольших магазинов, которые располагаются в центральной части крупных городов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года компания IKEA сообщила, что может открыть свой первый магазин в Украине в течение одного-двух лет. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что мэр Киева Виталий Кличко и менеджер по развитию бизнеса IKEA в Юго-Восточной Европе Владислав Лалич обсудили перспективы реализации намерений IKEA выйти на украинский рынок. Открытие первого торгового центра IKEA в Киеве планировалось еще осенью 2006 года, однако тогда этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков. В начале сентября 2007 гендиректор подразделения IKEA в России и СНГ Пер Кауфман сообщил, что компания получает первый земельный участок под Одессой, но в июне 2010 года компания объявила о прекращении поиска земельных участков и строительства в Одесской области.

В мае 2018 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что два крупных шведских ритейлера - IKEA и H&M выйдут на украинский рынок в 2018 году.

В июне H&M объявила об открытии первого в Украине магазина в киевском торговом центре Lavina Mall в августе этого года.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была создана в Швеции в 1943 году. Существует несколько компаний с разными собственниками, которые работают под брендом IKEA. К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.