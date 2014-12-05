У Порошенко готовятся запустить ассоциацию в 2015 году, несмотря на претензии РФ

Киев работает над тем, чтобы Соглашение об ассоциации заработало в полном объеме уже в 2015 году, несмотря на договоренность с Российской Федерацией об отсрочке действия экономической части документа.

О планах Киева по ускоренному запуску соглашения сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве, передает "Украинская правда".

"К концу следующего года вполне реально ввести в действие Соглашение об ассоциации в полном объеме, получив ратификацию этого документа во всех 28 странах-членах ЕС", - заявил он, напомнив о том, что ряд государств Евросоюза уже ратифицировал соглашение.

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По словам Чалого, Украина работает над ускорением вступления в силу соглашения. "Мы ставим себе именно такую задачу", - подчеркнул он.

Между тем Российская Федерация наверняка будет иметь претензии к такому развитию событий и объявит его нарушением трехсторонних договоренностей с ЕС и Украиной.

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Напомним, во время трехсторонней дискуссии 12 сентября на министерском уровне между ЕС, Россией и Украиной было принято решение отсрочить временное применение части Соглашения об ассоциации, которая касается создания зоны свободной торговли Украина-ЕС, до 31 декабря 2015 года.

Эта договоренность была официально закреплена решением Совета ЕС.