Компания H&M назвала дату открытия первого магазина в Украине

Компания откроет первый в Украине магазин 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall.

Одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой - шведская компания H&M откроет первый в Украине магазин 18 августа 2018 года в киевском торговом центре Lavina Mall на улице Берковецкой, 6Д.

Читайте такжеIKEA почала набирати штат для свого першого магазину в Україні

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, H&M предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

«Первый украинский магазин H&M откроет свои двери 18 августа 2018 года в 12:00. Новое любимое место модников будет занимать площадь 2 900 квадратных метров в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6Д. Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день открытия, 18 августа, магазин будет работать с 12:00 до 22:00.

«Бренд будет приветствовать особенными шопинг-предложениями: 1-й человек в очереди получит подарочный сертификат на 10 000 грн, 2-й и 3-й — на 2 000 грн, следующие 1 000 человек — приятные скидки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН пресс-секретарь H&M Хакан Андерсон сообщал, что компанияпланирует выйти на рынок Украины во второй половине 2018 года.

По информации СМИ, еще в октябре 2017 года H&M подписала контракт с ТРЦ Lavina Mall об открытии магазина.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира в Стокгольме. H&M и связанные с ним бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.