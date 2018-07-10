Аналитики оценили влияние санкций на доходы россиян и экономику страны

Рейтинговое агентство АКРА оценивает влияние санкций на доходы населения РФ в 2-3 процентных пункта в 2014-2018 годах.

Санкции и контрсанкции заметно изменили экономическую политику России, приведя к снижению доходов населения на 2-3 процентных пункта за последние четыре года, однако наиболее ощутимым их сдерживающее влияние будет в долгосрочной перспективе, считают аналитики рейтингового агентства АКРА.

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В среднесрочной перспективе роль санкций в слабости экономического роста не столь велика: потенциал увеличения ВВП в период с 2017 по 2018 год АКРА оценивает в 1,5 процента, пишет Рейтер.

Минэкономразвития, рассчитывающее получить итоговую оценку роста ВВП за 2017 год в 2,0 процента в результате уточнения данных о состоянии промышленности, прогнозирует увеличение этого показателя на 1,9 процента в 2018 году и замедление роста до 1,4 процента в 2019 году.

Основным сдерживающим фактором является сокращение численности рабочей силы - его отрицательный эффект на темпы экономического роста АКРА оценивает в 0,4 процентных пункта на период 2018-2020 годов.

“А потому даже в случае отмены санкций среднесрочный рост экономики вряд ли бы существенно усилился”, - полагают аналитики.

США объявили о дополнительных санкциях против российских бизнесменов и чиновников 6 апреля.

По итогам 2017 года совокупная консолидированная выручка российских компаний и банков, попавших в “черные списки”, составила 30 триллионов рублей, а их вклад в ВВП России АКРА оценивает в 20–21 процент.

Алексей Кудрин, назначенный главой Счетной палаты, несколько месяцев назад ухудшил оценку влияния западных санкций на замедление экономического роста до 0,5 процента ВВП.

Влияние санкций на темпы роста может оказаться более ощутимым в долгосрочной перспективе как для компаний, так и для экономики в целом. Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, - это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа, говорится в обзоре рейтингового агентства.

Намного более заметен косвенный эффект, проявившийся в контрсанкциях, ужесточении бюджетной политики, развитии автономной инфраструктуры финансового рынка, включая платежную систему и рейтинги.

Россия в качестве ответной меры ограничила импорт некоторых категорий продовольствия из западных стран, что привело к росту цен на отдельные товары. В результате, стоимость потребительской корзины выросла, по оценке АКРА, на 2,0-3,0 п.п. за 2014-2018 годы.

“Несмотря на то, что вклад АПК (агропромышленного комплекса) в экономический рост в данный период составил 1 п.п., он был преимущественно обусловлен инвестициями, осуществленными в 2010–2013 годах. Рост производства в секторе АПК, непосредственно связанный с контрсанкциями, не превысил 0,1 п.п.”, - подсчитали аналитики агентства.

Показатели уровня жизни населения по-прежнему не дотягивают до улучшений в реальном секторе экономики, согласно данным Росстата. Годовой прирост реальных располагаемых доходов в мае составил 0,3 процента после скачка на 5,7 процента в апреле, который аналитики связывали исключительно с выборным циклом.