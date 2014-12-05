Кабмин 9 декабря представит в Раде план действий на 2016 год

17:24, 05 декабря 2014
Разное
0

Кабинет министров Украины во вторник, 9 декабря, представит Верховной Раде программу действий на 2016 год, которая будет базироваться на ключевых задачах министерств.

Фото УНИАН

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"Во вторник программа действий Кабмина на 2016 год будет представлена Верховной Раде", - сообщил он.

Министр отметил, что программа действий Кабмина базируется на ключевых задачах министерств и программе реформ, нацеленных на выход Украины из экономического кризиса.

Читайте такжеКабмин создал Совет бизнес-омбудсмена

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 декабря утвердила состав Кабинета министров. «За» соответствующее постановление проголосовали 288 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter