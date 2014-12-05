Кабмин 9 декабря представит в Раде план действий на 2016 год
17:24, 05 декабря 2014Разное
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Кабинет министров Украины во вторник, 9 декабря, представит Верховной Раде программу действий на 2016 год, которая будет базироваться на ключевых задачах министерств.
Кабмин 9 декабря представит программу действий на 2016 год / Фото УНИАН
Об этом сказал министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.
"Во вторник программа действий Кабмина на 2016 год будет представлена Верховной Раде", - сообщил он.
Министр отметил, что программа действий Кабмина базируется на ключевых задачах министерств и программе реформ, нацеленных на выход Украины из экономического кризиса.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 декабря утвердила состав Кабинета министров. «За» соответствующее постановление проголосовали 288 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).
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