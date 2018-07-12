Бывший технолог Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов и завышении отчетности

10:09, 12 июля 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает The Washington Post.

В нем он обвинил компанию в обмане инвесторов и завышении статистики. По словам Триппа, на протяжении нескольких месяцев Tesla производила на 44% меньше электромобилей Model 3, чем заявляла, при этом устанавливала на них бракованные батареи и сломанные детали.

В Tesla все заявления Триппа отрицают, называя их местью за увольнение.

Напомним, в середине июня компания подала иск к технологу в Федеральный суд Невады, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения.

В иске указывается, что Мартин Трипп разработал программу, взламывающую производственную систему Tesla, после чего передал несколько гигабайт конфиденциальной информации третьим лицам.

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Теги: #Tesla#электромобили#Tesla Model 3