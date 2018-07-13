"Это не был блеф": Гройсман о своей возможной отставке

Премьер считает, что новую сессию Верховной Рады необходимо посвятить "укреплению национальной экономики, экономическому росту и формированию качественного будущего".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не блефовал, когда говорил о возможности своей отставки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

Гройсман поблагодарил народных депутатов Украины за работу на текущей сессии. По его словам, парламент и правительство смогли объединиться и принимать "государственные решения". Гройсман напомнил, что в течение сессии из 35 экономических законопроектов приняты в качестве законов 9, а 5 - в первом чтении.

Он считает, что новую сессию необходимо посвятить "укреплению национальной экономики, экономическому росту и формированию качественного будущего". "Я понимаю, что начинается избирательная кампания. Но я думаю, что, пока кандидаты будут соревноваться в этом зале, мы должны демонстрировать абсолютную сплоченность по принятию правильных государственных решений", - сказал он.

Гройсман отметил, что многие прогнозируют, что в избирательный период парламент не будет работать. "И на этот раз у нас с вами есть возможность сказать о том, что мы служим не выборам, а мы служим избирателям, независимо от того, в каком периоде мы с вами работаем", - добавил он.

Глава правительства поблагодарил парламент за принятие Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№ 7441). Он добавил, что это сигнал о том, что Украина мечтает и делает конкретные шаги для функционирования "справедливого государства".

"И когда я говорил о том, что я готов сложить с себя полномочия премьер-министра, то это не был блеф. А это была моя жизненная позиция - позиция, которая говорила о двух вещах: если мы делаем совместно этот шаг, то мы тогда можем претендовать на доверие людей, а если нет - тогда мы должны делать тоже соответствующие выводы", - отметил Гройсман.

"Я остаюсь работать с вами вместе и думаю, что за следующие 15 месяцев мы сможем много сделать правильных вещей для того, чтобы Украину сделать богаче", - подчеркнул глава правительства.