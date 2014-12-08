Эксперты предлагают активнее использовать механизмы ВТО и ЕС

В обсуждении участвовали руководители профильных министерств, представители крупного бизнеса, юристы.

- Продвигаясь по пути имплементации торговой части Договора об ассоциации с ЕС, правительство нацелено на создание новых возможностей для украинских экспортеров. В 2015 г. Украина введет около 3000 стандартов, гармонизированных с законодательством Евросоюза. Действие автономных преференций (с учетом спада промышленного производства и ВВП) в 2014 г. принесло Украине увеличение экспорта товаров на внешние рынки на 10-12% – объясняет заместитель министра экономического развития Валерий Пятницкий.

Заместитель министра призвал украинские частные компании-экспортеры более активно защищать свои интересы за рубежом, сообщает РБК-Украина.

- Частные компании могут и должны инициировать решение конкретных проблем в юридической плоскости. Для этого есть достаточное количество инструментов. Чтобы помочь компаниям, которые сами не могут финансировать арбитражное решение споров, функционируют специальные международные организации, например, консультативный центр в Женеве. Нам нужно использовать стратегический подход отстаивания своих позиций на международных рынках. Правительство поможет в этом компаниям, ведь исключительно политические решения, например, ограничительные торговые меры в ответ, не всегда решают проблему – пояснил намерения правительства Валерий Пятницкий.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обещает, что в ближайшем будущем в Украине будет создан центр обработки информации, который будет аккумулировать данные о нормах и правилах, которые действуют в Украине и ЕС и какие изменения планируется внедрить. Такой центр может стать основным элементом планирования деятельности для отечественного бизнеса.

- Успех имплементации зоны свободной торговли с ЕС будет в значительной мере зависеть от поведения национального бизнеса. Украинскому бизнесу очень важно научиться понимать европейское экономическое регулирование, например, каковы возможности получения сертификата Евро-1. Также будет создан механизм урегулирования торговых споров – обещает Елена Зеркаль.

Елена Зеркаль считает необходимым активнее подключать к защите национального бизнеса дипломатические структуры, торгово-промышленные палаты и представительства. Также, по ее словам, не стоит пренебрегать и инструментами более глобального уровня – в частности, Всемирной торговой организации.

- К сожалению, сегодня бизнес не в полной мере использует механизмы ВТО, поскольку больше думает о затратах на юридическое решение конкретного спора, а не о стратегических преимуществах, которые можно получить – констатирует Елена Зеркаль.

С ней согласен и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

- Решение споров в рамках ВТО – самый эффективный способ достижения конечной стратегической цели. Для запуска этих процессов необходимо усилить институционную эффективность профильных министерств и обеспечить более активную позицию бизнеса – заявил Тарас Качка.

В ходе дискуссии, специалисты ведущих украинских и мировых юридических компаний по решению торговых споров объяснили важнейшие особенности решения споров в международных арбитражах.

В качестве примера управляющий партнер компании King & Spalding (Женева) Дэниэл Кросби привел торговый диспут в рамках ВТО между Украиной и Австралией. По его словам, данный вопрос имеет системное значение для мировой практики защиты прав интеллектуальной собственности.