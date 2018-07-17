В «Яндексе» произошла утечка личных данных клиентов российских банков

Среди них — сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда.

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян. Среди них — сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда.

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Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, утечку обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он рассказал, что с помощью «Яндекса» можно получить персональную информацию граждан с сайтов «Сбербанка» и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

В «Яндексе» заявили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла. О том, чтобы содержимое тех или иных страниц не попало в поисковые системы, может позаботиться владелец сайта или вебмастер.

При этом поисковики могут быть отчасти ответственны за подобные инциденты, считает специалист отдела технического сопровождения продуктов ESET Russia Борис Соболев: «Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях. Естественно, поисковые машины, когда обращаются к каким-то директориям на сайте, думают, что можно просто индексировать все подряд, и добираются до тех файлов, до которых могут дотянуться. У разных поисковых систем различные способы индексирования, нет какого-то определенного регламента, которого они придерживаются. Это непонятные механизмы самих поисковых машин, то есть в открытом виде нигде не написано, как именно они сканируют, поэтому владельцы сайтов, естественно, не могут правильно их настроить, чтобы ненужные конфиденциальные файлы не регистрировались в этих поисковых машинах».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что ситуация осложняется и небрежным отношением сотрудников крупных компаний к данным клиентов: «С приходом смартфонов и ноутбуков сотрудники начали использовать свои личные вычислительные средства в корпоративных сетях, появилось достаточно большое количество сервисов типа Google Docs, где вы можете что-то хранить, кому-то предоставлять доступ — паблик смешался с корпоративными сетями.

И сегодня мы пожинаем проблематику, которая должна выйти наружу, она никуда деться не могла. В ближайшем будущем корпорации должны закрутить гайки и изменить свою политику безопасности, в том числе запретить сотрудникам использовать свободные сервисы для перемещения корпоративной информации и персональной информации».

В «Сбербанке» заявили, что провели проверку каждой из ссылок, появившихся в Сети, в связи с утечкой информации из поисковой системы «Яндекс». «Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов «Сбербанка» и не несет для них никакого риска», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в июле стало известно о другой крупной утечке. В поисковой выдаче «Яндекса» оказалось множество документов с сервиса Google Docs — в том числе материалы об участии компаний в тендерах и пароли к кредитным картам. Тогда эксперты заявили, что инцидент произошел из-за самих пользователей, которые не защищают данные настройками приватности.