Лесхозы Украины проверят на причастность к контрабанде

Согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, за четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

Правительство сегодня поручило Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины провести проверки хозяйственной деятельности лесохозяйств Украины относительно контрабанды из нашей страны леса-кругляка.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я сегодня предлагаю поручить Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции, Госгеокадастру, чтобы начали тщательные проверки хоздеятельности всех лесохозяйств Украины, с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, оформлял, через какие пункты пропуска, с конкретными фамилиями", - сказал он.

Гройсман также добавил, что информация об известных схемах уже была передана правительством в Генеральную прокуратуру.

Правительство также обратится в Европейский Союз с просьбой предоставить доступ к информации о том какой лес заезжал на территорию ЕС.

"И мы увидим, что от нас выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я в этом уверен", - сказал премьер.

Гройсман также дал поручение "Укрзализнице" направлять все фото вагонов в онлайн-режиме в ГФС и Нацполицию.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, Украина занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза, обгоняя страны Африки и Латинской Америки. В докладе отмечается, что во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.