РосСМИ сообщили о подготовке Москвой санкций против Украины

В российский санкционный список планируют включить "нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц".

Российское правительство начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правительстве РФ.

В российский санкционный список планируют включить "нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц". Под физическими лицами "подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала.

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Издание отмечает, что к 1 августа Минэкономики, Минпромторг и Минфин России должны представить "предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

По словам источников "Коммерсанта", санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний-производителей удобрений. Но указания на возможные санкции РФ по сектору выглядят крайне странными, поскольку "поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС ничтожно малы", добавляет издание.

Источник "Коммерсанта" в правительстве подчеркивает, что действия РФ - "зеркальный ответ" на якобы аналогичные шаги со стороны Украины. Издание отмечает, что на сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. В последний раз этот перечень расширялся по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшегося 2 мая, оформленного в указ президента Петра Порошенко 14 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Совета Европейского Союза от 18 июня 2018 года о продлении до 23 июня 2019 года срока действия санкций, предусматривающих запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.