В Украине уничтожают идею государственно-частного партнерства - СМИ

Сотрудников НАБУ обвиняют в необоснованных атаках на аэропорт "Жуляны", который является успешным примером государственно-частного партнерства.

Действия украинских правоохранителей дискредитируют идею государственно-частного партнерства в Украине.

Об этом говорится в статье «Работает везде, кроме Украины. Государственно-частное партнерство на примере аэропорта «Киев», опубликованной на 112.ua.

Как отмечается, в Украине сегодня есть успешный кейс государственно-частного партнерства – Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского.

«В 2010 году по результатам конкурса в Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского зашел инвестор. Им стала украинская компания ООО «Мастер-Авиа». Де-юре стороны подписали договор аренды на 49 лет, де-факто — концессии», - говорится в статье.

Компания-инвестор выполнила все взятые на себя обязательства. В настоящий момент построено три новых терминала, сумма инвестиций превысила $50 млн. По итогу пассажиропоток за 7 лет увеличился в 60 (!) раз — с 29 тыс. до 1,8 млн пассажиров в год. В аэропорт зашло 20 новых авиакомпаний, включая 7 лоукостеров.

«Выгода города очевидна - построенный на руинах современный аэропорт, который помог Киеву принять Евро-2012, вместо хронических убытков и долгов - 300 млн грн налогов в казну, «разгрузка» Борисполя, 10 тыс. сгенерированных рабочих мест, весомый плюс к международному имиджу столицы и увеличению турпотока», - говорится в статье.

Однако, как отмечается в статье, вместо того, чтобы использовать апробированный на «Жулянах» механизм для развития региональных аэропортов, в Украине «не стали изобретать велосипед и поступили традиционно».

«Инвестора обвинили в нарушении условий конкурса, нанесении городу ущерба на 119 млн грн и получении неправомерной выгоды. В чем заключается эта выгода, остается вопросом — «Мастер-Авиа» до сих пор работает в убыток, пытаясь погасить взятые на строительство кредиты», - пишут авторы статьи.

Более того, в июне сотрудники НАБУ пришли в аэропорт с вооруженным обыском. В течение 19-часов «Жуляны» обслуживали рейсы, пока менеджмент и ответственные за безопасность полетов были заперты в кабинетах и лишены возможности координировать работу своих подразделений.

Таким образом, сложилась ситуация, когда реконструкция аэропорта должна была стать и фактически стала показательным примером государственно-частного партнерства, однако действия НАБУ сегодня ставят под угрозу результаты успешного семилетнего сотрудничества.