Кабмин хочет зону свободной торговли с Канадой, Израилем и странами Африки

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Для нас ключевое задание – выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли с ЕС. Уже сейчас мы увеличили объемы экспорта в ЕС на 12%. Но это только первый шаг. Уже сейчас мы практически использовали все сельскохозяйственные квоты, которые у нас есть относительно украинской агропродукции, – сказал Яценюк. – Но уже сейчас нам надо думать об увеличении квот и завоевании рынков – ЕС и других стран. И тут правительство ставит для себя задание начать переговоры о зонах свободной торговли с такими странами, как Канада, Турция, Израиль, страны Персидского залива, Западная Африка и другие страны».

При этом Яценюк отметил, что только со странами Африки у Украины «миллиардный экспорт».

"Офис торгового представителя должен проводить наступательную политику как по защите украинского производителя, так и по освоению новых рынков всеми доступными инструментами и методами, в том числе через ВТО, членом которой является Украина", - сказал Яценюк.

Напомним, в августе УНИАН сообщал, что Украина готовится создать зоны свободной торговли с Канадой и Узбекистаном.