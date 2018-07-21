Баланс недели: газовые переговоры в Берлине, атака на контрабанду и барьеры в экономике

На уходящей неделе представители правительств Украины и воюющей против нашей страны России решили определить позиции на будущих переговорах по транзиту и поставкам газа. После того, как путинская РФ поставила «газовую дубинку» на свое вооружение, этот вопрос стал в двусторонних отношениях одним из наиболее острых, и породил ряд «газовых войн» и несколько лет назад привел к полному отказу Украины от импорта российского газа.

По инициативе Евросоюза в Берлине украинские чиновники обсудили с посланцами Кремля будущее контракта о транзите российского газа через нашу газотранспортную систему в формате Украина-ЕС-Россия. Необходимость трехсторонней встречи вызвана тем, что действующий транзитный контракт с российским «Газпромом» завершается 31 декабря 2019 года, а напрямую договориться о новом контракте «Нафтогазу» и «Газпрому» пока так и не удалось. Неспешность Кремля вполне понятна. Россия активно продвигает в Европе строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, который должен заработать как раз с 2019 года. Ностальгирующая по СССР северная соседка намерены максимально сократить поставки газа по нашей ГТС - до 10-15 миллиардов кубов в год, что означает фактически крах ГТС и миллиардные убытки для украинского бюджета. Выступающий в роли заинтересованного посредника Евросоюз не устает повторять, что «Северный поток-2» - исключительно коммерческий проект и наша страна не потеряет статус транзитера. ЕС обещает сделать для этого все возможное.

«Нафтогаз» на берлинских переговорах заявил, что для сохранения объемов транзита готов пойти на пересмотр тарифа, а именно - снизить цену транспортировки с 2,7 долл. до 2,2 долл. за тысячу кубов на 100 км. Это позволит нашей газотранспортной системе выиграть конкуренцию у продвигаемого Россией с привлечением «европейских друзей Кремля» проекта газопровода по дну Балтийского моря. Но и «Газпрому» выдвинуто условие - предоставить возможность транзита центрально-азиатского газа в Европу.

Такая позиция выглядит справедливой и, наверное, в случае отсутствия в этом вопросе политики нашла бы поддержку. Но, очевидно, что российские власти, ведущие последние четыре года кровавую войну с Украиной, не желают прощаться с «газовой дубинкой». К тому же, их не отпускает боль от уязвленного самолюбия после проигрыша в конце февраля 2018 года «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже. А заплатить Украине – это ниже их достоинства. Ведь, согласно решению шведского суда, «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. и поставить в нашу страну в 2018-2019 годах 10 млрд куб. м газа по ценам на газовых хабах в Германии.

На такие выводы наталкивает заявление хозяина Кремля Владимира Путина о том, что Россия согласится продлить контракт только в случае урегулирования споров в Стокгольмском арбитраже путем мирового соглашения. В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что попытка Российской Федерации договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский арбитражный суд уже вынес решение, не пройдет. «Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», - отметил глава МИД.

Правда, слова Климкина не остудили пыл российских властей. Тезис о «мировом соглашении» по Стокгольмскому арбитражу был повторен на трехсторонних переговорах в Берлине.

Очередные переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по вопросу транзита газа через нашу ГТС после 2019 года должны состояться в октябре. По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, в сентябре ожидается встреча уполномоченных экспертов высокого уровня по вопросу транзита, наработки которых заложат основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне.

«Все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать по четырем направлениям: газовые потребности Европейского Союза; то, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт; сертифицированный оператор газотранспортной системы; тарифы. Они должны встретиться в середине сентября. Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября», - сказал Еврокомиссар. По его словам, возможно, встречи будут проходить с периодичностью в шесть-восемь недель. Шефчович также сообщил, что стороны договорились отделить обсуждение нового транзитного контракта от старых вопросов. При этом еврокомиссар заявил, что новый договор о транзите газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству.

Контрабанда не пройдет

На уходящей неделе правительство отчиталось о первых результатах начатой в конце июня активной борьбы с контрабандой. Премьер-министр Владимир Гройсман констатировал, что объем выявленных нарушений только за три последних недели составил 2,2 млрд грн. Речь идет о занижении таможенной стоимости, чистой контрабанде, в том числе нефтепродуктов, рассортировке товаров и т.д. К тому же, по данным правительства, инициатива «Украина без контрабанды» позволила на текущий момент повысить стоимость таможенного оформления товаров в среднем на 20-34%. По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.

«Двигаемся дальше - в сторону наполнения бюджета. Наша работа будет иметь системный характер. Все, кто хочет работать в правовом поле, - пожалуйста, въезжайте, растаможивайте и работайте в Украине честно», - заявил глава правительства, добавив, что жалоб от легального бизнеса пока не поступало.

Решив развить успех, на заседании правительства в среду Гройсман пообещал продолжить «жестко» и «результативно» вскрывать схемы контрабанды. «Я буду и дальше вскрывать все теневые схемы, которые, к огромному сожалению, в Украине есть. И буду категорически жестко бороться с тем, чтобы схемы были уничтожены. И эта борьба будет абсолютно результативной, потому что это честно, это справедливо по отношению к украинцам и Украине. И я считаю, что это - наша главная задача», - сказал премьер.

На этот раз под удар правительства попала одна из самых наболевших проблем - контрабанда леса-кругляка. «Я сегодня предлагаю поручить Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции, Госгеокадастру, чтобы начали тщательные проверки хоздеятельности всех лесохозяйств Украины, с конкретными данными о накладных, кто их подписывал, оформлял, через какие пункты пропуска, с конкретными фамилиями», - отметил Гройсман.

Он сообщил, что информация об известных схемах передана в Генеральную прокуратуру. Кроме того, правительство решило обратиться в Европейский Союз с просьбой предоставить доступ к данным о том, какой лес заезжал на территорию ЕС. «И мы увидим, что от нас выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я в этом уверен», - подчеркнул премьер.

Также, по предложению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Кабмин поручил «Укрзализнице» направлять все фото вагонов с лесом в онлайн-режиме в ГФС и Нацполицию. «Лес-кругляк перевозится в основном железнодорожным транспортом. Поэтому у меня просьба, чтобы в решении правительства прописать отдельно поручение «Укрзализныце» ввести конвенцию на экспорт древесины до отдельного решения по каждому случаю со стороны ГФС и Нацполиции, что это действительно древесина, которую разрешено экспортировать», - сказал Омелян.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что с первого июня почти одна тысяча вагонов с древесиной вышли за пределы Украины. «Но за каждым вагоном стоит подпись. Все оформлено. Они сами себя задокументировали. Теперь вопрос только за Генпрокуратурой. Я надеюсь, что их будет судить новый Антикоррупционный суд», - подытожил премьер.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак предложил разрешить экологической инспекции проверять лесохозяйственные предприятия в момент рубок. Ведь сейчас мораторий на осуществление проверок распространяется и на экологическую инспекцию. Гройсман поддержал и эту инициативу. Правда, отметил, что необходимо отработать план проверок, а также определиться, как правительство будет оценивать работу контролирующих структур.

«Экологический контроль необходим. Я говорил о том, что неконтролируемая вырубка фактически подрывает экологию Украины. Мы должны передать потомкам больше лесов, больше природных и водных ресурсов, сохраненных и очищенных, а не то варварство, которое происходит сейчас», - сказал премьер.

Навстречу бизнесу

Помимо борьбы с контрабандой, правительство занималось и дерегуляцией экономики - одобрило очередной пакет решений для улучшения в стране бизнес-климата, отменив 22 устаревших нормативно-правовых акта из разных сфер. Стоит отметить, что процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление большинства регуляторных решений. Последняя масштабная волна дерегуляции была в конце 2017 года, когда правительство отменило более трех сотен регуляторных актов.

Сейчас Кабмин изменил порядок ведения Государственного земельного кадастра. В частности, были детализированы основания для отказа о внесении ведомостей, внедрена предварительная проверка необходимых для этого электронных документов, а также установлен онлайн-мониторинг состояния обработки всех видов заявлений в Госземкадастр.

«Мы ожидаем, что количество отказов сократится на 100 тысяч в год, это сэкономит бизнесу 60 млн грн только прямых расходов», - прокомментировал новшества первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Кабмин также упростил трудоустройство иностранцев в Украине. «Речь не идет о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил справку на постоянное трудоустройство..., должен выехать с территории Украины и заехать обратно», - отметил Нефедов.

Соответствующее решение предусматривает отмену возможности отказа в оформлении вида на жительство на основании того, что дата въезда в Украину предшествует дате получения разрешения на трудоустройство.

Кроме того, правительство отменило норму о запрете на внесение записей и хранение трудовых книжек своих работников иностранными юридическими лицами на территории Украины. «Это уменьшит чрезмерное и ничем не оправданное регуляторное давление на бизнес, связанное с необходимостью тратить время и средства на внесение отметок в трудовые книжки Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств. Отмена такого требования позволит иностранным юрлицам самостоятельно вносить отметки в трудовые книжки своих работников, гармонизирует Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников с Хозяйственным кодексом Украины», - считают в правительстве.

Также, позитивным сигналом для пользователей мобильной связи стало решение правительства упростить доступ к объектам инфраструктуры для телеком-операторов. Они неоднократно жаловались, что одним из факторов плохой мобильной связи является затрудненный доступ к инфраструктуре. По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, данное решение позволит увеличить количество подключений к широкополосному доступу с 5 до 19 млн. «Сегодня мы имеем дискриминационные и непрозрачные условия к предоставлению доступа к инфраструктуре, которая создает развитие рынка телекоммуникации. Мы получим увеличение количества подключений к фиксированному широкополосному доступу с пяти до девятнадцати миллионов, это - один из шагов цифровизации в Украине», - сказал Кубив.

Новый набсовет «Укрзализныци»

На уходящей неделе, наконец-то, произошло долгожданное событие: состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета национального оператора железных дорог «Укрзализныци». С уходом в прошлом году с поста главы правления компании поляка Войцеха Балчуна правительство дважды объявляло конкурс по отбору членов набсовета. Лишь в середине 2018 года Кабинету министров все же удалось утвердить новый состав Наблюдательного совета этого ключевого для развития экономики страны госхолдинга. В него вошли семь человек: эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компании по управлению немецкими железными дорогами Кун Кристиан, ведущий мировой специалист по финансам и бухгалтерскому учету Андреас Матье, экс-руководитель представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, руководитель Офиса по привлечению инвестиций при правительстве Украины Даниил Билак, представитель правительства Константин Мариевич, а также еще один представитель Офиса по привлечению инвестиций Иван Юрик.

На первом заседании набсовета был избран его глава - экс-руководитель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер. На последовавшей после заседания пресс-конференции он сообщил, что правительство согласилось передать Наблюдательному совету «Укрзализныци» полномочия по назначению членов правления компании.

«Сейчас полномочия относительно назначения членов правления компании имеет правительство. Но в ходе наших обсуждений с правительством мы решили, что эти полномочия должны быть переданы Наблюдательному совету компании. Поэтому, как только мы получим полномочия, мы будем принимать эти решения. В данный момент у нас есть пока предварительное согласование с правительством, что мы сможем подать наше видение управленческой команды, с которой нам бы было комфортно работать», - сказал он.

В связи с этим, останется ли временно исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов во главе компании, покажет время.

Следующая рабочая неделя будет последней в июле. Аграрии в непростых погодных условиях продолжат борьбу за урожай, а правительству желательно, наконец-то, определиться с тарифами на газ, чтобы открыть перспективу получения страной очередного транша Международного валютного фонда.

Александр Куницкий