В Кабмине хотят провести проверку всех монополистов на украинском рынке

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Монополия означает регресс. Формирование нового состава Антимонопольного комитета и принятие нового закона об экономической конкуренции являются крайне важными", - сказал он.

По словам премьера, существующие монополии должны находиться под жестким регуляторным контролем государства.

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"Все, кто являются монополистами, должны пройти процедуру антимонопольной проверки и контроля. По результатам они должны быть либо лишены монопольного статуса, либо действовать под жестким государственным регулированием", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины отказался от намерения наложить штраф в 20 млрд грн на крупные ритейловые сети по результатам расследования картельного сговора, проводимого с осени 2012 года, и одновременно собирается инициировать изменение правил на рынке розничной торговли.