Инфляция в Китае замедлилась до пятилетнего минимума

В Китае темпы роста индекса потребительских цен, который является одним из ключевых показателей уровня инфляции в стране, замедлились до 1,4% в годовом исчислении в ноябре текущего года по сравнению с 1,6% в октябре, что является самым низким значением за последние пять лет.

Об этом сообщило сегодня Государственное статистическое управление КНР, передает Прайм.

В январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года потребительские цены выросли на 2%.

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По данным ведомства, цены на продовольственные товары увеличились в ноябре на 2,3%, на непродовольственные - на 1%, стоимость услуг возросла на 1,8%.

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Снижение уровня инфляции протекает на фоне замедления китайской экономики, показавшей в третьем квартале 2014 года самый низкий прирост ВВП за 5 лет - 7,3%.