Более 360 тысяч украинцев от марта уехали работать за границу - Ukrainianpeopleleaks

Основная причина выезда – слабая экономика Украины, уверены эксперты.

Более 360 тысяч украинцев отправились работать за границу, начиная с марта этого года.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на ресурс Ukrainianpeopleleaks, где происходит онлайн-подсчет тех, кто уехал на заработки за границу.

По словам экономиста Олега Устенко, основная причина выезда – слабая экономика Украины.

"Кто бы что не говорил, для того, чтобы остановить миграцию, надо наладить экономику в стране. Наладить экономику в стране, это означает как минимум изменить ВВП, которые у нас сейчас $2 тыс. (речь идет о номинальном валовом внутреннем продукте на душу населения – 5.UA). Попытаться поднять его до того уровня, который есть в Румынии, например, одной из беднейших европейских стран", – подчеркнул экономист.

Также акцентируется, что через трудовую миграцию в течение ближайших 30 лет численность населения Украины может сократиться до 36 млн.