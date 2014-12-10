В «ДНР» вместо «Укрпочты» начала работать «Почта Донбасса»

Вместо отделений «Укрпочты» на территории, оккупированной "ДНР", открылась новая структура – «Почта Донбасса».

Об этом заявил так называемый «вице-премьер ДНР» Александр Караман, передает informator.lg.ua.

По его словам, к работе готовы 26 отделений, в ближайшие дни планируется открыть еще столько же.

Части сотрудников «Укрпочты» предложили продолжить работу в «новосозданной» структуре.

Согласно заявлению представителей ДНР, уже в этом месяце «Почта Донбасса» начнет выплачивать пенсии и пособия, хотя размер выплат пока не определен.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины приняло решение о переносе Донецкой дирекции «Укрпочты» в Славянск для «обеспечения организации работы объектов почтовой связи в Донецкой области в условиях боевых действий».

Также с 27 ноября "Укрпочта" прекратила прием и доставку почтовых отправлений на подконтрольных боевикам территориях в зоне проведения АТО.