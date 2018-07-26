Привяжут курс к криптовалюте: в Венесуэле решили изменить денежную систему

Президент Венесуэлы отметил, что новый боливар появится уже 20 августа и будет иметь привязку к криптовалюте "петро".

В Венесуэле президент Николас Мадуро сообщил о деноминации национальной валюты, которая будет привязана к своей криптовалюте.

Читайте такжеМВФ прогнозирует Венесуэле 1000000% инфляции к концу года

Об этом сообщает Сегодня.ua со ссылкой на государственное телевидение Венесуэлы.

"Новый боливар появится 20 августа, он будет иметь привязку к "петро", будет новая денежная система. И с боливара будет убрано пять нулей", – заявил Мадуро в эфире канала.

Изначально еще с 4 июня планировалось убрать с боливара три нуля, а не пять. Также Мадуро представил образцы новых монет и купюр – от 0,5 до 500 боливаров.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, так как официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тысяч венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.