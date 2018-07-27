Гигант онлайн-ритейла Amazon получил неожиданно высокие прибыли

Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период в прошлом году компания заработала лишь 197 миллионов долларов.

Гигант онлайн-ритейла Amazon показал во втором квартале текущего года доходы, которые вдвое превысили ожидания биржи.

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В опубликованных документах компании говорится также о прогнозируемом высоком уровне продаж осенью. Значительная часть успеха обусловлена прогрессом в прибыльном бизнесе Amazon в сфере облачных сервисов (cloud) и рекламы, сообщает «Немецкая волна».

Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период в прошлом году компания заработала лишь 197 миллионов долларов, отмечает агентство dpa. В отчете ритейлера также отмечается, что ее бизнес эффективно ищет возможности компенсировать дорогую быструю доставку за счет контроля расходов и развития высокомаржинальных подразделений, как облачных хранилищ данных и облачных вычислений. Доходы онлайн-гигант планирует инвестировать в новые сферы, в частности, доставки свежих овощей и фруктов по США, отмечает Reuters.

На фоне бизнес-успеха с начала года стоимость акций Amazon стремительно растет. Благодаря этому ее владелец Джеффри Безос стал богаче минимум на 52 миллиарда долларов. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, сейчас его капитал превышает 150 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком на планете.