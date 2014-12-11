В Минэкологии приветствовали возврат государству газовых активов на Сахалинском месторождении

"Решение суда является стратегически важным для НАК «Надра Украины», поскольку дает возможность в дальнейшем обеспечить участие государства в разработке Сахалинского месторождения. И прибыль от разработки пойдёт не в карман "семьи" Януковича, а в украинский бюджет" - заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

Напомним, что контроль над компанией «Голден Деррик» через кипрский оффшор «Хартлог Лимитед» осуществляют экс-министры правительства Николая Азарова - Эдуард Ставицкий и Николай Присяжнюк, а также экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко. В 2012-2013 годах предыдущим руководством НАК «Надра Украины» фирме «Голден Деррик» за чуть более чем 20 миллионов гривен были проданы доли сразу в трех объединениях, добывающих газ на Сахалинском газодобывающему месторождении. После чего, согласно данным НАК «Надра Украины», всего за два года «Голден Деррик» смогла заработать сумму в шесть раз большую - около 120 миллионов гривен. При этом компания так и не рассчиталась с НАК «Надра Украины» за выкупленные государственные доли в бизнесе. Это дало законное обоснование уже новому руководству государственной компании обратиться в суд с иском к «Голден Деррик» о расторжении договоров и возврата НАК «Надра Украины» многомиллионных активов, сообщает Газета.уа.

Хозяйственный суд Киева разорвал вышеуказанные договоры и запретил компании «Голден Деррик» осуществлять любые действия по отчуждению активов. Согласно информации Единого государственного судебного реестра, тройка судей Киевского апелляционного хозяйственного суда во главе с Ларисой Смирновой также сняла арест с активов компании. Те активы, которые были распроданы бывшим руководством НАК «Надра Украины», возвращаются назад к компании. Участие НАК «Надра Украины» в разработке Сахалинского месторождения позволит получать прибыль в размере несколько миллионов гривен ежемесячно.

Министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко также отметил абсолютную прозрачность рассмотрения судом иска и принятия решения по нему. "Можно только приветствовать принципиальность судей Хозяйственного суда Киева. Они проявили высокий профессионализм и неподкупность. Убеждён, что грядущая судебная реформа в Украине приведёт к тому, что мы забудем о позорном "ручном управлении" и "телефонном праве" в украинских судах и все решения будут приниматься также открыто и независимо".