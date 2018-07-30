Великобритания хочет укрепить отношения с Китаем после Brexit

Глава МИД Великобритании намерен провести в Пекине переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о стремлении британской стороны к укреплению партнерских отношений с Китаем.

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«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», — идет речь в заявлении британского МИДа, пишет «Коммерсант».

Хант намерен провести в Пекине переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что будут обсуждаться торговые вопросы, возможное сотрудничество в области безопасности и нераспространения ядерного оружия, а также обеспечение соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи.

После посещения Китая британский министр отправится в Париж и Вену, где состоятся переговоры по вопросам «выхода Великобритании из ЕС, международной безопасности, угрозы со стороны России, войны в Сирии и иранской ядерной сделки».

12 июля правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с ЕС. Они, согласно документу, будут основаны на взаимной выгоде, уважении как суверенитета Великобритании, так и независимости ЕС.