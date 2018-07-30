На Ривненщине контрабандисты самолетом "гоняли" сигареты в Польшу (фото)

Контрабандисты осваивают все новые способы перевозки грузов в обход таможен - на этот раз за помощью кукурузника "Ан-2".

Украинские и польские пограничники разоблачили международную преступную группировку, которая самолетом переправляло контрабанду, в частности, сигареты, до европейских стран.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Совместными усилиями правоохранителей Украины и Республики удалось ликвидировать международный трансграничный канал незаконного перемещения из Украины в Польшу товаров, в том числе табачных изделий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники использовали самолет "Ан-2". Его задержали на заброшенной взлетно-посадочной полосе вблизи одного из сел Ровенской области. Самолет обыскали и изъяли как вещественное доказательство.

"Установлен ряд причастных лиц из числа граждан Украины и Польши, задокументирован факт организации последними канала противоправной деятельности, спланированы и проведены совместные действия по его ликвидации", – говорят правоохранители.

В рамках расследования пограничники вместе с СБУ провели обыски жилищ фигурантов в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Во время обысков изъят ряд предметов и документов, в частности топографические карты с нанесенными маршрутами, планы-схемы полетов, радиостанции, документация на самолет, и другие предметы, указывающие на причастность пятерых фигурантов уголовного производства к совершению противоправных действий", – указано в сообщении.

Фигурантам, один из которых привлекался к пилотирования "Ан-2", инкриминируют нарушение правил международных полетов.

Досудебное расследование уже завершено, дело передали в Ровенского городского суда.