В Госдуме России предложили заменить рубль другой валютой

В Госдуме задумались о замене рубля другой валютой, которая должна остановить падение по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает сайт телеканала «МИР 24» со ссылкой на члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, пишет lenta.ru.

По словам Выборного, есть несколько вариантов выхода из кризиса. В частности, можно создать альтернативную рублю валюту, названия для которой пока нет, или поднять одну из российских валют на «совершенно другой уровень». Депутат утверждает, что в этом случае у российских граждан отпадет необходимость пользоваться евро и долларом.

Также он заявил, что депутаты начали устно прорабатывать проект после послания президента Федеральному собранию. При этом Выборный не исключил, что к созданию новой валюты могут быть привлечены страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Читайте такжеДатские экономисты предсказывают возможный дефолт России в 2015 годуНакануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, назвал три причины ослабления рубля. По его словам, в девальвации национальной валюты виноваты падение цен на нефть, санкции Запада и спекуляции на российском валютном рынке.

4 декабря президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, потребовал от Центробанка и правительства принять «жесткие меры» против спекулянтов на валютном рынке.

Курс рубля с начала года упал к доллару более чем на 40 процентов, а к евро — на 34 процента. Темпы обвала сильно ускорились в последние недели. Сейчас евро стоит около 69 рублей, а доллар — около 55 рублей. В ноябре ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, окончательно отменив валютный коридор.