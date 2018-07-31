Почти половина безработных имеют высшее образование - Госслужба занятости

Наибольший избыток на рынке труда госслужба фиксирует среди людей с профильным образованием экономистов и юристов.

На учете Государственной службы занятости, по состоянию на сегодняшний день, находится 304 тысячи безработных, 47% из которых имеют высшее образование, сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на пресс-конференции.

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"На учете в Госслужбе занятости на сегодня у нас 304 тысячи человек, из них 47% - с высшим образованием", - сказал он.

По словам Ярошенко, в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других крупных городах в центрах занятости на данный момент находится от 85% до 90% безработных с высшим образованием. Он отметил, что причина такого значительного показателя в том, что высшая школа не ориентируется на реальные потребности рынка труда в Украине.

"Невероятно мешает рынку профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так ментально сложилось, что до 80% выпускников школ пытаются вступить в высшие учебные заведения, и меньше 30% получают профессиональное образование. Зеркально противоположная статистика для стран Европы: там до 30% в высшие учебные заведения поступают, и 70% получают профессиональное образование", - пояснил Ярошенко.

По его словам, сегодня на рынке труда в Украине госслужба фиксирует избыток людей с профильным образованием экономистов и юристов.

Так, на 3 тысячи вакансий экономистов в среднем есть 5 тысяч желающих, добавил он.

"Много из тех, кто уезжает заграницу, выезжают не только за лучшими условиями и высшей зарплатой, уезжают потому, что не могут реализовать свои знания и навыки в Украине. Во-первых, их труд недооценен, а, во-вторых, они не находят работу по профессии, которую получили в высшем учебном заведении", - подчеркнул руководитель Госслужбы занятости.

Ярошенко отметил, что на сегодня рынок наиболее нуждается в электросварщиках, слесарях, токарях, пекарях, а также работниках сферы услуг: продавцах, водителях, поварах, официантах, охранниках, медсестрах, работниках сельского хозяйства.

Он также рассказал, что Госслужба занятости занимается профессиональным обучением безработных.

"Только в течение полугода мы смогли переквалифицировать, повысить квалификацию 88 тысяч безработных, по 115 профессиям обучаем. 86 профессиям имеем возможность научить в наших центрах профессионально-технического обучения", - сказал Ярошенко.

Как сообщал УНИАН, количество вакансий в Госслужбе занятости в первом полугодии 2018 года выросло на 8% - до 616 тысяч.

В январе-июне этого года госслужба трудоустроила 428 тысяч человек, 47% - до получения статуса безработного.