Кабмин уволил главу Госгеонедр и нескольких заместителей министров

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности главу Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрия Кащука, назначенного на этот пост в мае текущего года, говорится в распоряжении правительства №1201.

Причины увольнения в распоряжении не указываются.

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Другими распоряжениями Кабмин уволил заместителей министра культуры Олесю Островскую-Лютую, Александра Журавчака и Светлану Фоменко, а также заместителя министра экологии и природных ресурсов Александра Настасенко.