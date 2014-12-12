Кабмин уволил главу Госгеонедр и нескольких заместителей министров
09:50, 12 декабря 2014Разное
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Причины увольнения в распоряжении не указываются
Кабмин уволил заместителей министра культуры / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности главу Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрия Кащука, назначенного на этот пост в мае текущего года, говорится в распоряжении правительства №1201.
Причины увольнения в распоряжении не указываются.
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Другими распоряжениями Кабмин уволил заместителей министра культуры Олесю Островскую-Лютую, Александра Журавчака и Светлану Фоменко, а также заместителя министра экологии и природных ресурсов Александра Настасенко.
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