Украина и Израиль завершили юридическую проверку соглашения о ЗСТ

Стороны согласовали текст двенадцати разделов и приложений проекта соглашения, а также согласовали применение терминов.

Украина и Израиль завершили юридическую проверку текста проекта Соглашения о свободной торговле, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению, данный этап проводили уполномоченные представители украинской и израильской правительственных делегаций в городе Тель-Авив (Израиль) в рамках процедуры подготовки текста соглашения к подписанию.

"Во время юридической проверки стороны согласовали текст двенадцати разделов и приложений проекта соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предусматривает международная практика заключения соответствующих межправительственных договоров", - сказано в сообщении.

Как добавили в МЭРТ, следующим шагом подготовки соглашения к подписанию станет перевод согласованного текста на украинский язык и иврит.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания соглашения, включающий юридическую выверку текста соглашения и его подачу соответствующим органам обеих стран.