АМКУ оштрафовал фармкомпании за согласованное завышение цен на лекарства
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре фармацевтические компании на сумму более 18 миллионов гривень за согласованные антиконкурентные действия по завышению цены на лекарственные средства в 2012 - 2016 годах, сообщила пресс-служба комитета.
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В частности, Антимономольный комитет признал действия компаний "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация" и "Альба Украина" по заключению договоров купли-продажи, условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств, реализуемых через процедуры государственных или публичных закупок в 2012 - 2016 годах, нарушением, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся установления цен на лекарственные средства производства компании "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд", реализуемых через процедуры государственных или публичных закупок.
За нарушение комитет наложил штраф на компании "Рош Украина" - на сумму 9,12 миллиона гривень, "БаДМ" - 5,4 миллиона гривень, "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 миллиона гривень, "Альба Украина" - 339, 9 тысячи гривень.
АМКУ обязал компании прекратить нарушение в двухмесячный срок со дня получения решения.
Справка УНИАН. Антимонопольный комитет Украины является государственным органом со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности. Основной задачей АМКУ является участие в формировании и реализации конкурентной политики Украины.