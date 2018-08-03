Посольство Украины в Британии опровергает санкции против Украины: они касаются ряда лиц

Отмечается, что санкции действуют против лиц, обвиняемых в нарушении территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны.

Финансовые санкции правительства Великобритании направлены не против Украины, а в ответ на действия лиц, обвиняемых в нарушении территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны, или в присвоении государственных средств и нарушении прав человека.

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Об этом говорится в комментарии посольства Украины в Великобритании в ответ на информацию о проблемах с открытием счетов в британских банках для компаний с украинскими собственниками.

Отмечается, что на сайте Казначейства (HM Treasury) и Офиса по применению финансовых санкций (OFSI) приведен подробный список ограничительных мер, их вид и конкретный адресат - физическое или юридическое лицо.

"Действия банков, которые руководствуются общим наименованием раздела (Украина), очевидно, свидетельствуют об их недостаточной осведомленности в вопросах применения санкций", - отметили в посольстве.

По информации посольства, на сегодня жалоб на подобные действия банков от украинских и иностранных физических и юридических лиц в посольство не поступало.

"С целью выяснения всех обстоятельств и предупреждения аналогичных ситуаций в будущем, посольство готово обратиться в компетентные органы Великобритании после получения копий соответствующих документов", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 2 августа соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который в мае текущего года заявлял о планах открыть аналог первого в Украине банка без отделений в Великобритании, сообщил о проблемах с открытием счетов компаниям с украинскими собственниками в британских банках из-за санкций, введенных в результате агрессии России. По его словам, в санкционном списке Британии есть Украина, но отсутствует Россия.

По информации юристов, украинцы действительно испытывают сложности с открытием счетов в зарубежных банках из-за нежелания отдельных финучреждений утруждать себя проверкой принадлежности лица или компании к санкционному списку.

Евросоюз ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики, в 2014 году. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После ЕС неоднократно продлевал действие санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 января 2019 года.