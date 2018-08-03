Путин подписал закон о создании офшоров в России

Президент России подписал закон о льготных зонах на островах Русский и Октябрьский.

Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР).

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Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Их приняла ранее Госдума и одобрил Совет Федерации, сообщают “Ведомости”.

Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании, следует из документов. Кроме того, надо будет инвестировать в России как минимум минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации в регионах.

Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно новое условие – перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 г., а контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 г.

В этих специальных экономических зонах будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.