США возобновят санкции против Ирана, связанные с валютными операциями

5 августа иранское государственное телевидение сообщило, что страна упростит правила обмена иностранной валюты, пытаясь прекратить падение иранского риала, который с апреля потерял около половины своей стоимости.

Соединенные Штаты планируют детали своего пакета санкций против Ирана, включительно с ограничениями в отношении валютных операций.

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Информацию об этом подтвердил государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя возобновление антииранских санкций после решения Соединенных Штатов выйти из «ядерного соглашения» 2015 года, передает «Радио Свобода».

Американские чиновники ранее заявляли, что от 7 августа, начиная с 1:01 по киевскому времени, иранское правительство не сможет покупать американские банкноты. Они отмечали, что всеобъемлющие санкции будут введены против разных сфер деятельности Ирана, включая экспортом известных персидских ковров.

5 августа иранское государственное телевидение сообщило, что страна упростит правила обмена иностранной валюты, пытаясь прекратить падение иранского риала, который с апреля потерял около половины своей стоимости.

Ядерное соглашение, подписанное 2015 года во времена президентства в США Барака Обамы, предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы сделать невозможным создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, наложенные на Иран за его ядерную программу.

В мае Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и повторно введет жесткие санкции. Кроме того, Трамп пригрозил санкциями другим странам, которые «будут помогать Ирану в его попытках разработать ядерное оружие».