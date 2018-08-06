«Лото-Забава»: В Кривом Роге выигран 1 000 000 гривен

991-й тираж лотереи «Лото-Забава», состоявшийся 5 августа 2018 года, отметился выигрышем очередного 1 000 000 гривен. В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным номером 32, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». Победитель стал 299-м счастливчиком на счетчике миллионеров «Лото-Забава» и уже двадцатым в этом году. Счастливый билет №0150725 приобрели в г. Кривой Рог в «ЛОТО маркете», который находится по адресу: ул. Эдуарда Фукса, 81.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Всеми преимуществами членства в «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» уже воспользовались многие миллионеры. В том числе и Анатолий Вернигора из Василькова, который посетил студию «Лото-Забава» 29 июля 2018 года вместе со своей невестой Ириной, и провел незабываемый уик-энд в столице. В рамках программы «Два дня из жизни миллионера» будущие молодожены смогли с легкостью окунуться в сладкую жизни в стиле luxury и почувствовать себя настоящими миллионерами.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 991-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.