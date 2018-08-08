В Евросоюзе хотят перейти на единый порт для зарядки смартфонов

Причиной стали жалобы пользователей iPhone и Android на использование различных зарядных устройств для своих гаджетов.

Регулирующие органы ЕС планируют рассмотреть необходимость обязать компании к переходу к единому порта для зарядки мобильных устройств.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Отмечается, что Еврокомиссия настаивает на едином зарядном порте уже почти десять лет. Причины - более 51 тысяч тонн электронных отходов ежегодно от старых зарядных устройств, а также неудобство для пользователей.

Пользователи iPhone и Android уже давно жалуются на использование различных зарядных устройств для своих телефонов.

В ответ на давление ЕС 14 компаний, в частности Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании в 2009 году, согласившись гармонизировать зарядные устройства для новых моделей смартфонов, которые поступят на рынок в 2011 году.

Впоследствии некоторые компании подписали письмо о намерениях в 2013 и 2014 годах после окончания срока действия Меморандума в 2012 году.

Еврокомиссар сказала, что она не удовлетворена статусом-кво.

"Учитывая отсутствие прогресса добровольного подхода Еврокомиссия рассмотрит эффективность принятия других вариантов", - приводит агентство слова представителя Евросоюза.