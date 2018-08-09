Особенности национальной аварии: в Индии напуганный верблюд застрял в салоне авто (видео)

Для спасения животного у автомобиля пришлось срезать крышу.

Сегодня, 9 августа, на шоссе возле города Биканер в Индии верблюд столкнулся с легковым авто и попал в безвыходную ловушку в салоне.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"На видео, которое опубликовало издание The Sun, видно, как животное просунула голову в люк на крыше, беспорядочно машет поврежденными конечностями и в ужасе кричит. На кадрах заметно, что копыто у верблюда сломана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненного водителя доставили в больницу, а крышу автомобиля пришлось срезать, чтобы освободить пострадавшего верблюда, которого сейчас лечат ветеринары.

Автомобиль, который спровоцировал ДТП с парнокопытным, – Toyota Corolla.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье несовершеннолетняя девушка врезалась в полицейское авто, после чего сбила двух пешеходов при попытке к бегству с места преступления.