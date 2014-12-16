Лукашенко заявил, что поведение России сегодня "не может не настораживать"

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет ясности от России в отношении Беларуси. Об этом он заявил 16 декабря на заседании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

"Поведение сегодня нашего восточного родного брата не может не настораживать. Но мы пока не делаем из этого каких-то выводов, я в том числе, до разговора с президентом России", - отметил глава белорусского государства.

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"Но не учитывать это, конечно же, нельзя, - отметил Лукашенко. - Мы не драматизируем ситуацию, еще раз подчеркиваю. Мы просто хотим ясности".

Читайте такжеЛукашенко посоветовал "умным российским журналистам", где искать виновника скандалов"Мы с вами когда-то констатировали, что главные угрозы для нашей страны кроются в экономике, другой какой-то угрозы, в том числе со стороны неправительственных организаций, некой радикальной оппозиции, еще чего-то, нет и быть не может. Худо-бедно власти еще соответствуют интересам народа, - сказал глава государства. - Несмотря на то, что у нас некоторые крылья опустили и перестали работать, народ терпит эту власть".

При этом Лукашенко подчеркнул, что экономика для любого государства - очень опасное направление удара, особенно для экспортно ориентированной и в нынешней ситуации.