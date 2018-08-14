Российские олигархи потеряли за день более 3 миллиардов долларов - СМИ

Экономический советник Путина предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний РФ.

Российские металлургические олигархи потеряли более трех миллиардов долларов за один день пятницы, 10 августа.

Как сообщает Bloomberg, падение состояния произошло после того, как экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний РФ.

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По мнению Белоусова, после повышения налогов в государственный бюджет дополнительно поступит свыше 500 миллиардов рублей, необходимых для реализации "майских указов" Путина.

После этого предложения упали в цене акции 14 компаний, упомянутых советником Путина. С несколькими из них отказались работать потенциальные инвесторы.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, который отслеживает размер состояния миллиардеров в режиме реального времени, больше всего от новой налоговой идеи пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который потерял около 832 миллионов долларов, или 4% от своего капитала.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял 446 миллионов долларов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов - 444 миллиона долларов.

Финансовые убытки, согласно списку Bloomberg, также понесли Геннадий Тимченко (-$55 млн), Алишер Усманов (-$60 млн), Роман Абрамович (-$381 млн) и Владимир Потанин (-$290 млн).

Ранее УНИАН сообщал, что совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-май 2018 года уменьшилось на 146,6 миллиона долларов.