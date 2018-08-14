Эрдоган хочет отомстить США бойкотом iPhone

Президент Турции пообещал дать жесткий ответ на развязанную США «экономическую войну», нацеленную, по его словам, на лишение страны позиции в списке стран с крупнейшим ВВП.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов.

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Как заявил Эрдоган, «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом он подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона, турецкий лидер упомянул Россию, Китай и Канаду, передает Bloomberg.

Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — цитирует слова из его выступления Anadolu.

Президент напомнил, что в мире есть альтернатива устройствам, произведенным в США. «Если у них есть iPhone, то, с другой стороны, есть и Samsung», — подчеркнул он.

По мнению Эрдогана, причиной «экономической войны» против Турции стали ее высокие экономические показатели, в частности уровень ВВП. Он подчеркнул, что страна занимает 17-е в мире место по общему объему ВВП и 13-е по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и именно в этом кроется причина враждебного к ней отношения со стороны США.

Напомним, именно с помощью iPhone в 2016 году Эрдоган сделал свое первое заявление после попытки госпереворота в стране. Обращаясь к своим сторонникам, он использовал приложение FaceTime, разработанное Apple. «Выходите на улицы и дайте им свой ответ», — заявил турецкий лидер, потребовав от граждан вступить в противостояние с мятежниками, напоминает РБК.

На прошлой неделе в ответ на содержание турецкими властями под стражей американского пастора Эндрю Брансона Белый дом объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. На зеркальный шаг пошла и Анкара. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые из Турции.

На фоне сообщений о санкциях и повышении пошлин курс турецкой лиры обвалился. В связи с этим Центробанк Турции в понедельник, 13 августа, был вынужден объявить об экстренных мерах по защите финансовой стабильности. В частности, регулятор сообщил о выделении более $10 млрд на поддержку национальных банков.