Le Figaro: Россия еще никогда не продавала столько оружия

Об этом пишут Вероник Гийермар и Эммануэль Гриншпан в статье, которая называется «Россия еще никогда не продавала столько оружия», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Под руководством Владимира Путина Россия запустила широкую программу модернизации своих вооруженных сил. Между 2004 и 2013 гг. оборонный бюджет увеличился более чем в два раза и стал третьим в мире после Соединенных Штатов и Китая. Эта продолжительная программа пошла на пользу российским оборонным предприятиям, чьи продажи выросли на 20% в 2013 г., до 31 млрд. долл., как сообщалось в ежегодном обзоре СИПРИ 100 главных оборонных предприятий в мире. Это рекорд постсоветского времени.

Российские предприятия, подчеркивает СИПРИ, экспортировали военную технику на сумму 8,23 млрд. долл., пользуясь высоким спросом на своих традиционных рынках: Индии, Китая, Азербайджана и Сирии. С такой оценкой не соглашаются российские эксперты, чья методика отличается от методики СИПРИ. «Реальная цифра составляет от 14 до 15 млрд. долл. Россия экспортирует стабильно. Я думаю, что в 2014 и 2015 гг. роста не будет, если только какой-нибудь крупный разовый контракт с Индией не изменит ситуацию», – подчеркивает Игорь Коротченко, директор российского Центра анализа мировой торговли оружием. Он считает, что ухудшение отношений между Россией и Западом никак не повлияет на экспорт оружия. «Еще слишком рано оценивать влияние американских и европейских санкций на деятельность российских предприятий, но у них должно возникнуть больше трудностей с тем, чтобы получать доступ к передовым западным оборонным технологиям», – сказал д-р Од Флеран, директор программы СИПРИ.

«Динамизм» России позволил остановить сокращение товарооборота 100 крупнейших в мире оборонных предприятий. В общей сложности их объемы продаж снизились на 2% до 402 млрд. долл. по сравнению с 2012 г. (-3,9%). Компании, которые занимают подавляющее большинство мест в списке СИПРИ – 69 из 100 предприятий – американские, до сих пор, несмотря ни на что, переживают сокращение объемов продаж (- 4,5%). «Такая тенденция связана не с сокращением – относительным – расходов на оборону, начиная с 2011 г., когда был принят «Акт о контроле над исполнением бюджета, но, прежде всего, с сокращением бюджета на внешние операции (OPEX) после вывода американских войск из Афганистана и Ирака», – сказал Од Флеран. Конгресс США тем временем проголосовал 12 декабря за увеличение на 10% оборонного бюджета на 2015 г., до 577 млрд. долл., из которых почти 64 млрд. долл. предусмотрены для внешних операций, в том числе для подготовки иракских сил и сирийских повстанцев.

Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon... и компании, которые предоставляют военные услуги, такие как КТР (группа компаний Halliburton), должны первыми получить выгоду от этого. Они также должны пожинать плоды своих усилий по экспорту на те рынки, на которых они напрямую конкурируют с европейцами. В целом, ситуация с продажами в Европе стабилизировалась в 2013 г. «Несмотря на стабильность оборонного бюджета во Франции, Thales и DCNS увеличили объемы своих продаж, заключив экспортные контракты», – говорит Од Флеран. Thales, первой французской компании в топ-100 СИПРИ, даже удалось занять 10-е место, пропустив вперед компанию Airbus DS, которая оказалась на 7-м месте.