"Почувствуют все": экс-депутат Госдумы объяснил, как "сокрушительные" санкции США ударят по россиянам

Илья Пономарев считает, что новые санкции США в любом случае приведут к определенной волне неопределенности внутри страны.

Новые санкции США против РФ напрямую не затронут простых россиян, но так или иначе приведут к новому циклу экономического кризиса в стране.

Такое мнение высказал в блоге на сайте «Обозреватель» экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он подчеркнул, что уровень долларизации российской экономики за последние 20 лет очень упал.

"Надо сказать, что простые граждане на такси в булочную не ездят и долларами не рассчитываются. Уровень долларизации российской экономики за последние два десятилетия сильно упал. Не думаю, что обычные люди ощутят на себе такие запреты со стороны США, ведь менять доллары в обменниках можно будет, как и раньше. Думаю, многие, несмотря на то, что в смысле экономии денег евро более выгоден, останутся с долларом", - пояснил он.

Читайте такжеСанкционное давление усиливает позицию США на переговорах с РФ - Волкер

В то же время он считает, что новые санкции США в любом случае приведут к определенной волне неопределенности внутри страны.

"Однако новая волна неопределенности, осложнения механизма международных платежей, безусловно, приведет к удорожанию банковских операций, невозможности для многих предприятий кредитоваться, а значит - к новому циклу экономического кризиса. И вот это почувствуют уже все граждане", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, в начале августа шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий США представили проект закона об усилении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций.

"Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до того времени, пока она не прекратит и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не выйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - пояснил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

8 августа в Госдепартаменте США заявили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России вступит в силу 22 августа.