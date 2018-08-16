Турецкие компании отменили заказы на iPhone после заявления Эрдогана - СМИ

Эрдоган заявил о планах ответа на «экономическую войну», которую, по его словам, развязали Соединенные Штаты.

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте американской электроники крупнейшие турецкие ретейлеры прекратил прием заказов на смартфоны iPhone и другую американскую электронику. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в компаниях.

«Импорт десятков продуктов американского происхождения, в основном iPhone, отрезало как ножом», - утверждает газета. В частности, по данным Hurriyet, торговая площадка Dogubank отменила заказы на общую сумму $50 млн. Речь идет о планировавшихся на октябрь и ноябрь поставках смартфонов iPhone. Ряд других крупных торговых площадок также отказались от приема заказов на американскую электронику, передает РБК.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах ответа на «экономическую войну», которую, по его словам, развязали Соединенные Штаты. В их числе он назвал и бойкот американской электроники. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — заявил глава государства.

В частности, он упомянул смартфоны iPhone в качестве примера продукции, которая может попасть под действие бойкота. При этом он напомнил, что альтернативой смартфонам компании Apple могут быть устройства других брендов, например Samsung.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкий суд отказался отменять домашний арест пастору Эндрю Брансону. Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа.