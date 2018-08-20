Привлечь инвесторов в Украину смогут эффективные правоохранительная и судебная системы, а не кредиты МВФ – эксперт

По словам эксперта, инвесторов в Украину сможет привлечь «вменяемая» работа налоговых и других контролирующих органов.

Без создания в Украине эффективных правоохранительной и судебной системы ожидать существенный приток инвестиций в Украине не стоит.

Читайте такжеМВФ призывает Украину создать Антикоррупционный суд с учетом рекомендаций Венецианской комиссии

Об этом на своей станице в Facebook написал юрист, политический эксперт и координатор инициативной группы партии «Основа» в Киеве Артем Никифоров.

«Всегда с улыбкой слушаю, когда говорят, что кредиты МВФ - это сигнал инвесторам, что такому государству можно доверять», - пишет Артем Никифоров.

По словам эксперта, инвесторов в Украину сможет привлечь «вменяемая» работа налоговых и других контролирующих органов.

«Пока в Украине не появятся эффективная система правосудия, правоохранительная система, вменяемые налоговые и прочие контролирующие органы, пока в стране не будет «дешевых» долгосрочных денег и высокой покупательной способности - никакие сказки о МВФ не убедят компании с мировым именем, что заходить в Украину - безопасно и прибыльно,» - считает Артем Никифоров.

Напомним, ранее Артем Никифоров заявил, что британское правительство наложило на Украину финансовые санкции, сославшись на официальное решение Казначейства Великобритании.